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31 марта, 18:35

Звезда "Гладиаторов" умерла от рака

Звезда шоу "Гладиаторы" Бернадетт Хант умерла в возрасте 59 лет

<p>Бодибилдерша Бернадетт Хант. Обложка © <a href="https://www.gladiatorstv.com/gladiators/classic-itv/falcon/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gladiatorstv.com</a></p>

Бодибилдерша Бернадетт Хант. Обложка © gladiatorstv.com

Бодибилдерша Бернадетт Хант, известная по телешоу 90-х "Гладиаторы", умерла в возрасте 59 лет в результате долгой борьбы с онкологией. Об этом в соцсетях сообщил партнёр её сестры Рик Джанго.

"Я имел честь быть в её компании несколько раз, и я должен сказать, что она была одним из самых милых людей, которых я когда-либо встречал", — отметил он.

По словам Джанго, Хант никогда не говорила плохо о ком-то и была известна как самый приятный "гладиатор". Она всегда останавливалась, чтобы поговорить и раздать автографы, подчеркнул Джанго.

По данным Gladiatorstv, после участия в шоу Хант решила отказаться от работы на телевидении и стала тренером. У неё осталось двое детей — сын и дочь.

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Никита Осипов
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