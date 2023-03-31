Звезда "Гладиаторов" умерла от рака

Бодибилдерша Бернадетт Хант, известная по телешоу 90-х "Гладиаторы", умерла в возрасте 59 лет в результате долгой борьбы с онкологией. Об этом в соцсетях сообщил партнёр её сестры Рик Джанго.

"Я имел честь быть в её компании несколько раз, и я должен сказать, что она была одним из самых милых людей, которых я когда-либо встречал", — отметил он.

По словам Джанго, Хант никогда не говорила плохо о ком-то и была известна как самый приятный "гладиатор". Она всегда останавливалась, чтобы поговорить и раздать автографы, подчеркнул Джанго.