Звезда "Гладиаторов" умерла от рака
Звезда шоу "Гладиаторы" Бернадетт Хант умерла в возрасте 59 лет
Бодибилдерша Бернадетт Хант. Обложка © gladiatorstv.com
Бодибилдерша Бернадетт Хант, известная по телешоу 90-х "Гладиаторы", умерла в возрасте 59 лет в результате долгой борьбы с онкологией. Об этом в соцсетях сообщил партнёр её сестры Рик Джанго.
"Я имел честь быть в её компании несколько раз, и я должен сказать, что она была одним из самых милых людей, которых я когда-либо встречал", — отметил он.
По словам Джанго, Хант никогда не говорила плохо о ком-то и была известна как самый приятный "гладиатор". Она всегда останавливалась, чтобы поговорить и раздать автографы, подчеркнул Джанго.
По данным Gladiatorstv, после участия в шоу Хант решила отказаться от работы на телевидении и стала тренером. У неё осталось двое детей — сын и дочь.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 30 лет скончался чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике Павел Кротов. Тренер сборной России Александр Понгильский заявил, что спортсмен умер из-за кровоизлияния в мозг.