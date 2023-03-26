В возрасте 30 лет умер чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике Павел Кротов

В возрасте 30 лет скончался чемпион мира 2021 года по лыжной акробатике россиянин Павел Кротов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР). Коллектив организации выразил соболезнования семье, близким и коллегам российского спортсмена.

"Многим Павел запомнился как добрый, отзывчивый и храбрый человек", — сказано в сообщении.

Причины смерти Кротова на данный момент не уточняются. Спортсмен был обладателем бронзовой медали мирового первенства в одиночных соревнованиях, он дважды побеждал на этапах Кубка мира. В 2021 году он одержал победу в чемпионате мира в командной акробатике. Он также участвовал в зимних Олимпийских играх (2014-го и 2018 года), был мастером спорта России международного класса.