Умер один из основателей компании Intel Гордон Мур

Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. В заявлении корпорации говорится, что он скончался 24 марта в окружении семьи в своём доме на Гавайях. Гендиректор фирмы Пэт Гелсингер отметил, что Мур определил технологическую отрасль своими знаниями и видением.

"Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие", — добавил он.

Компания Intel, которая ныне является ведущим поставщиком микропроцессоров, была основана в 1968 году Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Мур проработал в организации 38 лет.