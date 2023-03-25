Умер один из основателей компании Intel Гордон Мур
Гордон Мур. Обложка © Wikipedia
Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. В заявлении корпорации говорится, что он скончался 24 марта в окружении семьи в своём доме на Гавайях. Гендиректор фирмы Пэт Гелсингер отметил, что Мур определил технологическую отрасль своими знаниями и видением.
"Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие", — добавил он.
Компания Intel, которая ныне является ведущим поставщиком микропроцессоров, была основана в 1968 году Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Мур проработал в организации 38 лет.
Ранее сообщалось, что умер актёр из "Гарри Поттера" и "Звёздных войн" Пол Грант. 57-летнего британского артиста, рост которого составлял 132 сантиметра, 16 марта обнаружили без сознания недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне.