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25 марта, 02:20

Умер один из основателей компании Intel Гордон Мур

<p>Гордон Мур. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Gordon_Moore#/media/File:Rajiv_L_Gupta_George_Barclay_Gordon_Moore_ID2004_(cropped,_Moore).JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Гордон Мур. Обложка © Wikipedia

Один из основателей американской компании Intel Гордон Мур умер в возрасте 94 лет. В заявлении корпорации говорится, что он скончался 24 марта в окружении семьи в своём доме на Гавайях. Гендиректор фирмы Пэт Гелсингер отметил, что Мур определил технологическую отрасль своими знаниями и видением.

"Моя карьера и большая часть моей жизни сформировались благодаря возможностям, которые открывались при руководстве Гордона в Intel, и для меня честь и ответственность продолжать его наследие", — добавил он.

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Компания Intel, которая ныне является ведущим поставщиком микропроцессоров, была основана в 1968 году Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Мур проработал в организации 38 лет.

Ранее сообщалось, что умер актёр из "Гарри Поттера" и "Звёздных войн" Пол Грант. 57-летнего британского артиста, рост которого составлял 132 сантиметра, 16 марта обнаружили без сознания недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне.

Иван Косицын
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