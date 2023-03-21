Гоблин и эвок: Скончался актёр из "Гарри Поттера" и "Звёздных войн"

Как пишет The Sun, актёра, рост которого составлял 132 сантиметра, обнаружили без сознания недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта. Три дня его держали на аппарате жизнеобеспечения, после чего, констатировав смерть мозга, отключили. Семья актёра воздержалась от комментариев о причине смерти. Однако известно, что как минимум с 2014 года, по его собственному признанию, Грант страдал от проблем с алкоголем и наркотиками.