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21 марта, 02:10

Гоблин и эвок: Скончался актёр из "Гарри Поттера" и "Звёздных войн"

Умер актёр из "Гарри Поттера" и "Звёздных войн" Пол Грант

<p>Пол Грант. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Vision4theBlind" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Vision4theBlind</a></p>

Пол Грант. Фото © Twitter / @Vision4theBlind

Умер британский 57-летний актёр Пол Грант, который сыграл представителя расы существ эвок в "Звёздных войнах" и гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень".

Как пишет The Sun, актёра, рост которого составлял 132 сантиметра, обнаружили без сознания недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта. Три дня его держали на аппарате жизнеобеспечения, после чего, констатировав смерть мозга, отключили. Семья актёра воздержалась от комментариев о причине смерти. Однако известно, что как минимум с 2014 года, по его собственному признанию, Грант страдал от проблем с алкоголем и наркотиками.

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Анатолий Симоненко
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