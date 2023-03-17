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17 марта, 20:52

Умер известный по ролям в "Джоне Уике" и "Прослушке" актёр Лэнс Реддик

<p>Лэнс Реддик. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2560361/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Лэнс Реддик. Обложка © "Кинопоиск"

В возрасте 60 лет скончался актёр Лэнс Реддик, известный по ролям во франшизе "Джон Уик" и сериале "Прослушка". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Тело Лэнса было обнаружено в его доме в Студио-Сити в пятницу утром в 09:30. Причина его смерти в настоящее время неясна, но наши источники в правоохранительных органах говорят, что она выглядит естественной", пишет издание.

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Лишь недавно Лэнс был в пресс-туре, посвящённом четвёртой части "Джона Уика", в котором он играет роль Харона. А на следующей неделе был запланирован визит актёра в шоу Келли Кларксон. Также Реддик играл Седрика Дэниелса в "Прослушке" и Альберта Вескера в сериале "Обитель Зла. Бесконечная тьма".

Ранее Лайф писал о смерти актёра Роберта Блейка, лишившегося карьеры из-за убийства жены-мошенницы. Причиной стала болезнь сердца.

Юлия Коновалова
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