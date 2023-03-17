Умер известный по ролям в "Джоне Уике" и "Прослушке" актёр Лэнс Реддик

В возрасте 60 лет скончался актёр Лэнс Реддик, известный по ролям во франшизе "Джон Уик" и сериале "Прослушка". Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

"Тело Лэнса было обнаружено в его доме в Студио-Сити в пятницу утром в 09:30. Причина его смерти в настоящее время неясна, но наши источники в правоохранительных органах говорят, что она выглядит естественной", — пишет издание.