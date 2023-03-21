Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 12:34

В Австралии умер детектив из фильма "Взгляд изнутри" Питер Харди

В Австралии утонул актёр Питер Харди

Актёр Питер Харди, известный в том числе по роли детектива в криминальной драме "Взгляд изнутри", умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, артист утонул во время подводного плавания на пляже в городе Фримантл в Австралии. Он был без сознания, когда его вытащили из воды. Люди пытались откачать актёра до приезда медиков, но спасти его не удалось. Правоохранительные структуры в скором времени должны дать заключение, что стало причиной смерти.

Питер Харди известен ролями в сериале "Дочери Маклеода", где он сыграл в 44 эпизодах, мелодраме "Соседи" и других. Кроме того, он играл в мюзиклах — исполнял роль Билла Остина в австралийском составе Mamma Mia!, а также выступал в постановке "Мальчик из страны Оз" во время австралийского турне Хью Джекмана.

Группа Cream Soda официально подтвердила гибель основателя коллектива Дмитрия Свиргунова

Группа Cream Soda официально подтвердила гибель основателя коллектива Дмитрия Свиргунова

Ранее Лайф рассказывал, что скончался актёр из "Гарри Поттера" и "Звёздных войн" Пол Грант. Актёра, рост которого составлял 132 сантиметра, 16 марта обнаружили без сознания недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне

Обложка ©

film.ru

Варвара Романова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров