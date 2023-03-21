В Австралии умер детектив из фильма "Взгляд изнутри" Питер Харди

Актёр Питер Харди, известный в том числе по роли детектива в криминальной драме "Взгляд изнутри", умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, артист утонул во время подводного плавания на пляже в городе Фримантл в Австралии. Он был без сознания, когда его вытащили из воды. Люди пытались откачать актёра до приезда медиков, но спасти его не удалось. Правоохранительные структуры в скором времени должны дать заключение, что стало причиной смерти.

Питер Харди известен ролями в сериале "Дочери Маклеода", где он сыграл в 44 эпизодах, мелодраме "Соседи" и других. Кроме того, он играл в мюзиклах — исполнял роль Билла Остина в австралийском составе Mamma Mia!, а также выступал в постановке "Мальчик из страны Оз" во время австралийского турне Хью Джекмана.