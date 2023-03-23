"Давление в голове валит меня с ног": Звезда TikTok умерла в 30 лет после мучительной мигрени
Британская звезда TikTok Джехан Томас умерла на 31-м году жизни
Джехан Томас. Обложка © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jehane_x
Звезда "Тиктока", британская блогерша Джехан Томас скончалась на 31-м году жизни. Об этом сообщает журнал People.
Девушка в течение двух лет страдала от сильных мигреней, а несколько месяцев назад ей поставили диагноз: неврит зрительного нерва. При этом ранее причиной головных болей назывался стресс.
Джехан Томас. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jehane_x
"Давление в моей голове буквально валит меня с ног", — жаловалась Томас.
В последнее время тиктокерша передвигалась на коляске. 12 марта её выписали из больницы, но спустя несколько дней боль вернулась, и девушку снова госпитализировали. В одном из последних постов Джехан рассказала, что ждёт операцию, и выразила надежду, что после этого ей станет лучше. В "Тиктоке" y неё было более 80 тысяч подписчиков. У блогерши остались двое детей.
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