"Давление в голове валит меня с ног": Звезда TikTok умерла в 30 лет после мучительной мигрени

Звезда "Тиктока", британская блогерша Джехан Томас скончалась на 31-м году жизни. Об этом сообщает журнал People.

Девушка в течение двух лет страдала от сильных мигреней, а несколько месяцев назад ей поставили диагноз: неврит зрительного нерва. При этом ранее причиной головных болей назывался стресс.

Джехан Томас. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / jehane_x

"Давление в моей голове буквально валит меня с ног", — жаловалась Томас.

В последнее время тиктокерша передвигалась на коляске. 12 марта её выписали из больницы, но спустя несколько дней боль вернулась, и девушку снова госпитализировали. В одном из последних постов Джехан рассказала, что ждёт операцию, и выразила надежду, что после этого ей станет лучше. В "Тиктоке" y неё было более 80 тысяч подписчиков. У блогерши остались двое детей.