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27 марта, 12:04

Стала известна причина смерти 30-летнего чемпиона мира по лыжной акробатике Кротова

Тренер Понгильский: Фристайлист Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг

Российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике, Павел Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет из-за кровоизлияния в мозг. Об этом сообщил тренер сборной России Александр Понгильский в беседе с ТАСС.

"Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд", — сказал он.

По словам Понгильского, прощание с Кротовым состоится во вторник, 28 марта, в Ярославле. В тот же день его похоронят в Ярославской области.

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О смерти Кротова стало известно накануне от Федерации фристайла России. Коллектив организации выразил соболезнования семье, близким и коллегам российского спортсмена.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Светлана Оперук
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