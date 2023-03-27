Стала известна причина смерти 30-летнего чемпиона мира по лыжной акробатике Кротова
Тренер Понгильский: Фристайлист Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг
Российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике, Павел Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет из-за кровоизлияния в мозг. Об этом сообщил тренер сборной России Александр Понгильский в беседе с ТАСС.
"Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд", — сказал он.
По словам Понгильского, прощание с Кротовым состоится во вторник, 28 марта, в Ярославле. В тот же день его похоронят в Ярославской области.
О смерти Кротова стало известно накануне от Федерации фристайла России. Коллектив организации выразил соболезнования семье, близким и коллегам российского спортсмена.
ТАСС / Владимир Смирнов