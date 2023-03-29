Умерла редактор кино Нина Максимова

Редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и "Пионерия" Нина Максимова скончалась в 97 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, причина смерти не раскрывается.

Ранее в возрасте 78 лет умер советский и российский актёр Михаил Чигарёв. Он стал известным после выхода на экраны комедии "Лето рядового Дедова". В 1979 году актёр сыграл главную роль в популярном криминальном детективе "Город принял", а после этого режиссёр Никита Михалков пригласил его сниматься в кинолентах "Раба любви" и "Свой среди чужих, чужой среди своих".