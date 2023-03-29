Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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29 марта, 14:06

Умерла редактор кино Нина Максимова

Редактор Центральной студии документальных фильмов Нина Максимова умерла в 97 лет

<p>Нина Максимова. Фото © <a href="https://unikino.ru/%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Союз кинематографистов России</a></p>

Нина Максимова. Фото © Союз кинематографистов России

Редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и "Пионерия" Нина Максимова скончалась в 97 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, причина смерти не раскрывается.

"Работу Нины Афанасьевны Максимовой всегда отличал творческий подход к материалу, высокий профессионализм и обострённое чувство ответственности", — говорится в тексте.

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Татьяна Миссуми
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