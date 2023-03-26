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26 марта, 10:13

В возрасте 101 года умер российский актёр Николай Дупак

<p>Актёр Николай Дупак. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Актёр Николай Дупак. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В возрасте 101 года умер российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, директор театров Николай Дупак. Об этом пишет РБК со ссылкой на Театр на Таганке.

Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в посёлке Старобешево Донецкой области. Он поступил в театральное училище в 1937 году, там успел окончить три курса до Великой Отечественной войны.

Когда началась ВОВ, Дупак ушёл на фронт. Он прошёл боевой путь от курсанта до командира взвода разведки, был трижды ранен. С 1943-го по 1963 год Николай Лукьянович работал актёром и режиссёром в Театре имени К.С. Станиславского. Затем до 1990 года был актёром и директором Театра на Таганке.

Кроме того, актёр снялся в десятках фильмов, среди которых — "Сорок первый", "Мальчики", "Капитан Немо", "Интервенция" и другие.

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Илья Суриков
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