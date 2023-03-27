Умерла звезда фильмов "Раба любви" и "Они сражались за Родину" Михаил Чигарёв

В возрасте 78 лет умер советский и российский актёр Михаил Чигарёв, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"После продолжительной болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Михаил Михайлович Чигарёв", — говорится в сообщении.

Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском. Причина смерти мужчины не раскрывается, однако, согласно данным из открытых источников, в последние годы он сильно злоупотреблял спиртным.

Михаил Михайлович Чигарёв родился 1 января 1945 года в Москве. Он стал известным после выхода на экраны комедии "Лето рядового Дедова". В 1979 году актёр сыграл главную роль в популярном криминальном детективе "Город принял", а после этого режиссёр Никита Михалков пригласил его сниматься в киноленты "Раба любви" и "Свой среди чужих, чужой среди своих". В частности, артист играл в таких фильмах, как "Они сражались за Родину", "Сталинград", и снимался в сериале "Ранетки". В общей сложности за плечами Чигарёва свыше 80 ролей в различных проектах.