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27 марта, 17:24
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Умерла звезда фильмов "Раба любви" и "Они сражались за Родину" Михаил Чигарёв

<p>Михаил Чигарёв. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/12472/foto/i5/919509/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Михаил Чигарёв. Обложка © kino-teatr.ru

В возрасте 78 лет умер советский и российский актёр Михаил Чигарёв, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"После продолжительной болезни ушёл из жизни актёр театра и кино Михаил Михайлович Чигарёв", — говорится в сообщении.

Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском. Причина смерти мужчины не раскрывается, однако, согласно данным из открытых источников, в последние годы он сильно злоупотреблял спиртным.

Михаил Михайлович Чигарёв родился 1 января 1945 года в Москве. Он стал известным после выхода на экраны комедии "Лето рядового Дедова". В 1979 году актёр сыграл главную роль в популярном криминальном детективе "Город принял", а после этого режиссёр Никита Михалков пригласил его сниматься в киноленты "Раба любви" и "Свой среди чужих, чужой среди своих". В частности, артист играл в таких фильмах, как "Они сражались за Родину", "Сталинград", и снимался в сериале "Ранетки". В общей сложности за плечами Чигарёва свыше 80 ролей в различных проектах.

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Умер известный по ролям в "Джоне Уике" и "Прослушке" актёр Лэнс Реддик

Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 101 года умер российский актёр Николай Дупак. Заслуженный артист РСФСР поступил в театральное училище за четыре года до начала Великой Отечественной войны. С 1941 по 1943 год он участвовал в боевых действиях, в том числе в обороне Москвы и Сталинграда.

Наталья Исакова
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