Актёр из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены

Российский актёр и кинорежиссёр Александр Негреба скончался на 62-м году жизни. Случилось это всего через две недели после кончины его жены.

Как сообщает портал "Ревизор", Негребы не стало в ночь на 7 апреля. Он скончался во сне. Возможной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Александр Негреба родился в 1961 году в Харькове. После учёбы в ГИТИСе он трудился в Рижском ТЮЗе, московском театре "Малая драматическая труппа". В кино он сыграл чуть больше десяти ролей, в том числе в "Маленькой Вере", где выступил в роли старшего брата главной героини.

Две недели назад не стало жены Александра Негребы — актрисы театра и кино Елены Копцевой-Негребы.