Актёр из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены
Актёр из фильма "Маленькая Вера" Негреба умер через две недели после смерти жены
Александр Негреба в фильме "Маленькая Вера" (1988 г., СССР, реж. Василий Пичул)
Российский актёр и кинорежиссёр Александр Негреба скончался на 62-м году жизни. Случилось это всего через две недели после кончины его жены.
Как сообщает портал "Ревизор", Негребы не стало в ночь на 7 апреля. Он скончался во сне. Возможной причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Александр Негреба родился в 1961 году в Харькове. После учёбы в ГИТИСе он трудился в Рижском ТЮЗе, московском театре "Малая драматическая труппа". В кино он сыграл чуть больше десяти ролей, в том числе в "Маленькой Вере", где выступил в роли старшего брата главной героини.
Две недели назад не стало жены Александра Негребы — актрисы театра и кино Елены Копцевой-Негребы.
Ранее Лайф сообщал, что актёр театра и кино Александр Гетманский умер в возрасте 63 лет. Причиной стала продолжительная болезнь.