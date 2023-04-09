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9 апреля, 00:00

Актёр из "Маленькой Веры" умер через две недели после смерти жены

Актёр из фильма "Маленькая Вера" Негреба умер через две недели после смерти жены

<p>Александр Негреба в фильме "Маленькая Вера" (1988 г., СССР, реж. Василий Пичул)</p>

Александр Негреба в фильме "Маленькая Вера" (1988 г., СССР, реж. Василий Пичул)

Российский актёр и кинорежиссёр Александр Негреба скончался на 62-м году жизни. Случилось это всего через две недели после кончины его жены.

Как сообщает портал "Ревизор", Негребы не стало в ночь на 7 апреля. Он скончался во сне. Возможной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Александр Негреба родился в 1961 году в Харькове. После учёбы в ГИТИСе он трудился в Рижском ТЮЗе, московском театре "Малая драматическая труппа". В кино он сыграл чуть больше десяти ролей, в том числе в "Маленькой Вере", где выступил в роли старшего брата главной героини.

Две недели назад не стало жены Александра Негребы — актрисы театра и кино Елены Копцевой-Негребы.

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Андрей Григорьев

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