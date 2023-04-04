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4 апреля, 17:19

Умер актёр сериала "Склифосовский" Владимир Левашёв

<p>Актёр сериала "Склифосовский" Владимир Левашёв. Фото © <a href="https://vk.com/teatr.modern" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр "Модерн"</a></p>

Актёр сериала "Склифосовский" Владимир Левашёв. Фото © Театр "Модерн"

Актёр московского драматического театра "Модерн" и заслуженный артист России Владимир Левашёв умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте культурного учреждения. Здесь он служил более 20 лет, воплотил на сцене огромное количество образов, был настоящим профессионалом своего дела.

"Ушёл гениальный актёр и светлый человек. В память об артисте первый зал театра будет назван залом имени Владимира Левашёва", — заявил художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

Зрителю Левашёв был известен и по ролям в кино. Он снимался в лентах "На исходе лета", "Склифосовский", а также озвучивал героев фильмов "Астерикс и Обеликс в Британии", "Великий Гэтсби", "Хоббит: Нежданное путешествие".

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Андрей Бражников
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