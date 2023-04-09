На видео попал страшный момент наезда троллейбуса на актрису Шульман

Стали известны подробности ДТП, жертвой которого стала известная актриса дубляжа Елена Шульман. Артистка погибла после, шагнув под троллейбус на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД по Северной столице. Mash опубликовал момент трагического инцидента.

Момент ДТП с актрисой Еленой Шульман в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash

"7 апреля 2023 года в 17:42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром", — говорится в телеграм-канале ГУ МВД.

Полиция начала доследственную проверку. Mash уточняет, что актрису госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. По данным телеграм-канала, она ушла из жизни сегодня около 6:45 утра.