На видео попал страшный момент наезда троллейбуса на актрису Шульман
Появились момент и подробности ДТП, после которого умерла актриса дубляжа Шульман
Стали известны подробности ДТП, жертвой которого стала известная актриса дубляжа Елена Шульман. Артистка погибла после, шагнув под троллейбус на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает ГУ МВД по Северной столице. Mash опубликовал момент трагического инцидента.
Момент ДТП с актрисой Еленой Шульман в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash
"7 апреля 2023 года в 17:42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром", — говорится в телеграм-канале ГУ МВД.
Полиция начала доследственную проверку. Mash уточняет, что актрису госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. По данным телеграм-канала, она ушла из жизни сегодня около 6:45 утра.
Напомним, что Шульман умерла за день до своего 54-летия. Российским зрителям актриса известна как голос Мэри Джейн Уотсон в "Человеке-пауке" Сэма Рэйми, Веспер Линд в "Казино "Рояль", рыбки Дори из "В поисках Немо". Кроме того, Шульман озвучивала персонажей игр — анонсера из Apex Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077, Луну из Dota 2 и других.
Telegram / Mash