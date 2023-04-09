Актриса Шульман умерла в страшном ДТП за день до дня рождения

Актриса Елена Шульман скончалась 9 апреля. Завтра, 10 апреля, ей исполнилось бы 54 года. Смерть актрисы подтвердили в группе "Русский дубляж" в соцсети VK.

"Сегодня рано утром после серьёзной аварии ушла из жизни Елена Шульман. Тяжелейшая утрата. Скорбим и помним", — говорится в сообщении.

Голосом Шульман говорят персонажи около 700 фильмов. Так, например, артистка озвучивала Мэри Джейн Уотсон в "Человеке-пауке" Сэма Рэйми, Веспер Линд в "Казино "Рояль", рыбку Дори из "В поисках Немо". Кроме того, известна по ролям в озвучке дубляжа в играх — анонсер из Apex Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077, Сивир из League of Legends, Луна из Dota 2.