Актриса Шульман умерла в страшном ДТП за день до дня рождения
Актриса дубляжа Елена Шульман умерла за день до своего дня рождения после ДТП
Актриса Елена Шульман. Обложка © VK/"Русский дубляж"
Актриса Елена Шульман скончалась 9 апреля. Завтра, 10 апреля, ей исполнилось бы 54 года. Смерть актрисы подтвердили в группе "Русский дубляж" в соцсети VK.
"Сегодня рано утром после серьёзной аварии ушла из жизни Елена Шульман. Тяжелейшая утрата. Скорбим и помним", — говорится в сообщении.
Голосом Шульман говорят персонажи около 700 фильмов. Так, например, артистка озвучивала Мэри Джейн Уотсон в "Человеке-пауке" Сэма Рэйми, Веспер Линд в "Казино "Рояль", рыбку Дори из "В поисках Немо". Кроме того, известна по ролям в озвучке дубляжа в играх — анонсер из Apex Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077, Сивир из League of Legends, Луна из Dota 2.
Ранее Лайф сообщал, что умер актёр из сериала "Склифосовский" Владимир Левашёв. Артисту московского драматического театра "Модерн" было 72 года.