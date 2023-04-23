Коллега рассказал о наследии умершего композитора Муравлёва

Член Союза кинематографистов, композитор Алексей Муравлёв внёс весомый вклад в развитие советской и российской музыкальной культуры. Такими словами глава правления Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин отреагировал на новость о смерти коллеги.

Помимо того, что заслуженный деятель искусств РСФСР писал музыку к фильмам, он удостоился Сталинской премии, которую "просто так не давали", отметил Калимуллин в беседе с телеканалом "360".

"Это настоящий профессионал, настоящий композитор. Жалко, что теперь его с нами нет, но он прожил такую большую, хорошую жизнь, долгожитель, в таких случаях говорят. Думаю, что его творчество тоже останется в анналах как советской, так и российской музыкальной культуры", — подчеркнул он.