Коллега рассказал о наследии умершего композитора Муравлёва
Композитор Калимуллин: Творчество Муравлёва останется важной частью культуры
Алексей Муравлёв. Обложка © Wikipedia
Член Союза кинематографистов, композитор Алексей Муравлёв внёс весомый вклад в развитие советской и российской музыкальной культуры. Такими словами глава правления Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин отреагировал на новость о смерти коллеги.
Помимо того, что заслуженный деятель искусств РСФСР писал музыку к фильмам, он удостоился Сталинской премии, которую "просто так не давали", отметил Калимуллин в беседе с телеканалом "360".
"Это настоящий профессионал, настоящий композитор. Жалко, что теперь его с нами нет, но он прожил такую большую, хорошую жизнь, долгожитель, в таких случаях говорят. Думаю, что его творчество тоже останется в анналах как советской, так и российской музыкальной культуры", — подчеркнул он.
Лайф напоминает, лауреат Сталинской премии, композитор Алексей Муравлёв скончался вечером 22 апреля, 2 мая ему должно было исполниться 99 лет. Композитор начал писать музыку с раннего детства, став самым молодым членом Союза композиторов СССР в 1942 году.