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23 апреля, 12:16

Коллега рассказал о наследии умершего композитора Муравлёва

Композитор Калимуллин: Творчество Муравлёва останется важной частью культуры

<p>Алексей Муравлёв. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Алексей Муравлёв. Обложка © Wikipedia

Член Союза кинематографистов, композитор Алексей Муравлёв внёс весомый вклад в развитие советской и российской музыкальной культуры. Такими словами глава правления Союза композиторов РФ Рашид Калимуллин отреагировал на новость о смерти коллеги.

Помимо того, что заслуженный деятель искусств РСФСР писал музыку к фильмам, он удостоился Сталинской премии, которую "просто так не давали", отметил Калимуллин в беседе с телеканалом "360".

"Это настоящий профессионал, настоящий композитор. Жалко, что теперь его с нами нет, но он прожил такую большую, хорошую жизнь, долгожитель, в таких случаях говорят. Думаю, что его творчество тоже останется в анналах как советской, так и российской музыкальной культуры", — подчеркнул он.

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Лайф напоминает, лауреат Сталинской премии, композитор Алексей Муравлёв скончался вечером 22 апреля, 2 мая ему должно было исполниться 99 лет. Композитор начал писать музыку с раннего детства, став самым молодым членом Союза композиторов СССР в 1942 году.

Ирина Фальке
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