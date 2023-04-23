КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 11:37

Умер композитор Алексей Муравлёв

Лауреат Сталинской премии, композитор Алексей Муравлёв скончался в 98 лет

<p>Алексей Муравлёв. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Алексей Муравлёв. Обложка © Wikipedia

Советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Алексей Муравлёв скончался в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов.

"Муравлёв умер вчера вечером в Москве", — сказала представитель пресс-службы ТАСС.

Композитор ушёл из жизни после продолжительной болезни, немного не дожив до очередного дня рождения — 2 мая ему бы исполнилось 99 лет. Похороны состоятся 25 апреля, место ещё не определено. Отпевание пройдёт в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Алексей Муравлёв родился в 1924 году в Тбилиси. В восемь лет его приняли в Особую группу одарённых детей при Ленинградской консерватории. Там же он поступил в музыкальную школу-десятилетку при высшем учебном заведении. А. Муравлёв написал музыку почти к двумстам фильмам. Среди них "Волшебная лампа "Аладдина", "Белый пудель", "Садись рядом, Мишка", "Пакет", "Василий и Василиса", "Муму", "Дом с мезонином", "Семён Дежнёв". В 1950 году композитор стал лауреатом Сталинской премии II степени, а в 1981-м — заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 2014 году Муравлёв попал в "Книгу рекордов России" в категориях "Старейший пишущий профессиональный композитор" и "Старейший действующий профессиональный пианист, исполняющий свою музыку".

Стала известна причина смерти актёра из "Обитаемого острова" Ашихмина

Стала известна причина смерти актёра из "Обитаемого острова" Ашихмина

Ранее в Москве простились с отцом режиссёра Константина Богомолова. Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет 14 апреля.

Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров