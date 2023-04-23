Умер композитор Алексей Муравлёв

Композитор ушёл из жизни после продолжительной болезни, немного не дожив до очередного дня рождения — 2 мая ему бы исполнилось 99 лет. Похороны состоятся 25 апреля, место ещё не определено. Отпевание пройдёт в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Алексей Муравлёв родился в 1924 году в Тбилиси. В восемь лет его приняли в Особую группу одарённых детей при Ленинградской консерватории. Там же он поступил в музыкальную школу-десятилетку при высшем учебном заведении. А. Муравлёв написал музыку почти к двумстам фильмам. Среди них "Волшебная лампа "Аладдина", "Белый пудель", "Садись рядом, Мишка", "Пакет", "Василий и Василиса", "Муму", "Дом с мезонином", "Семён Дежнёв". В 1950 году композитор стал лауреатом Сталинской премии II степени, а в 1981-м — заслуженным деятелем искусств РСФСР. В 2014 году Муравлёв попал в "Книгу рекордов России" в категориях "Старейший пишущий профессиональный композитор" и "Старейший действующий профессиональный пианист, исполняющий свою музыку".