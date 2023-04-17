В Москве простились с отцом режиссёра Константина Богомолова

В ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве прошла церемония прощания с кинокритиком Юрием Богомоловым, отцом режиссёра Константина Богомолова. Он умер в возрасте 86 лет 14 апреля.

Гражданская панихида началась в 13:00 и была закрытой. На траурную церемонию приехали близкие Богомолова, в том числе его сын. Прибыли также нынешняя и бывшая жёны режиссёра — Ксения Собчак и Дарья Мороз.