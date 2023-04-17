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17 апреля, 11:19

В Москве простились с отцом режиссёра Константина Богомолова

В Москве простились с кинокритиком Юрием Богомоловым

<p>Юрий Богомолов. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов</p>

Юрий Богомолов. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов

В ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве прошла церемония прощания с кинокритиком Юрием Богомоловым, отцом режиссёра Константина Богомолова. Он умер в возрасте 86 лет 14 апреля.

Гражданская панихида началась в 13:00 и была закрытой. На траурную церемонию приехали близкие Богомолова, в том числе его сын. Прибыли также нынешняя и бывшая жёны режиссёра — Ксения Собчак и Дарья Мороз.

Юрий Богомолов в 1965 году окончил ВГИК, работал заведующим отделом культуры в газете "Известия". Кроме того, он был телеобозревателем в "Российской газете", с конца 2017 года — колумнистом в журнале "Сноб". Богомолов был кандидатом искусствоведения. Также он работал научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведовал отделом теории и истории журнала "Искусство кино".

Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет

Кинокритик Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет

Ранее Лайф писал об уходе из жизни актёра Юрия Ашихмина, снимавшегося в фильме "Обитаемый остров". Ему было 60 лет. СМИ узнали причину его смерти.

Андрей Бражников
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