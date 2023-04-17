Стала известна причина смерти актёра из "Обитаемого острова" Ашихмина

Причиной смерти актёра фильма "Обитаемый остров" Юрия Ашихмина стал рак. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на информированный источник.

Оказалось, что артист на протяжении долгого времени сражался с онкологическим заболеванием. Какой именно орган был поражён страшным недугом, неизвестно.

О смерти Юрия Ашихмина стало известно сегодня, 17 апреля. По словам его знакомой Аллы Вагиной, он скончался ещё 13 апреля. За свою карьеру актёр успел поучаствовать в 19 проектах, он играл в фильмах "Хрусталёв, машину!", "Трудно быть Богом", "Клеймо", "Бумажный солдат", "На игре", "Юрьев день" и "Обитаемый остров".