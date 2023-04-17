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17 апреля, 09:22
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Стала известна причина смерти актёра из "Обитаемого острова" Ашихмина

Причиной смерти актёра Юрия Ашихмина стал рак

<p>Юрий Ашихмин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/256/foto/366222/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Юрий Ашихмин. Фото © kino-teatr.ru

Причиной смерти актёра фильма "Обитаемый остров" Юрия Ашихмина стал рак. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на информированный источник.

Оказалось, что артист на протяжении долгого времени сражался с онкологическим заболеванием. Какой именно орган был поражён страшным недугом, неизвестно.

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О смерти Юрия Ашихмина стало известно сегодня, 17 апреля. По словам его знакомой Аллы Вагиной, он скончался ещё 13 апреля. За свою карьеру актёр успел поучаствовать в 19 проектах, он играл в фильмах "Хрусталёв, машину!", "Трудно быть Богом", "Клеймо", "Бумажный солдат", "На игре", "Юрьев день" и "Обитаемый остров".

Матвей Константинов
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