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3 июня, 00:38

Умер заслуженный артист России Николай Малинкин

<p>Николай Малинкин. Обложка © <a href="https://teatr-zhar-ptitsa.ru/news/nevospolnimaya-utrata/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teatr-zhar-ptitsa.ru</a></p>

Николай Малинкин. Обложка © teatr-zhar-ptitsa.ru

На 76-м году жизни умер советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Николай Малинкин. Печальную новость сообщил на своём сайте Московский государственный театр кукол "Жар-птица".

Артист родился 19 мая 1948 года. Учился в Студии Московского театра кукол. В кино дебютировал в 1977 году, сыграв в политической драме "Небо над Чили". В 1985 году окончил ГИТИС. Среди его работ — роли в "Семёне Дежнёве", "Часе Волкова", "Пятой страже".

На сайте театра кукол "Жар-птица" указывается, что Малинкин был одним из его создателей и прослужил там 32 года.

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Ранее Лайф писал, что в возрасте 79 лет умерла режиссёр документального кино Людмила Цветкова. В кино она начинала творческий путь в качестве актрисы, снялась более чем в 40 фильмах.

Лариса Сафронова
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