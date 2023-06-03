Умер заслуженный артист России Николай Малинкин

На 76-м году жизни умер советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Николай Малинкин. Печальную новость сообщил на своём сайте Московский государственный театр кукол "Жар-птица".

Артист родился 19 мая 1948 года. Учился в Студии Московского театра кукол. В кино дебютировал в 1977 году, сыграв в политической драме "Небо над Чили". В 1985 году окончил ГИТИС. Среди его работ — роли в "Семёне Дежнёве", "Часе Волкова", "Пятой страже".

На сайте театра кукол "Жар-птица" указывается, что Малинкин был одним из его создателей и прослужил там 32 года.