Скончался актёр из "Интернов" и "Глухаря" Валерий Громовиков

На 78-м году жизни скончался российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Валерий Громовиков. В его послужном списке — более 160 фильмов и сериалов и 20-летняя служба в Хабаровском ТЮЗе.

"30 мая 2023 года ушёл из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами", — сообщается в телеграм-канале Хабаровского ТЮЗа.

С начала нулевых Громовиков являлся одним из самых востребованных актёров эпизода в российских сериалах: "На углу у Патриарших", "Таксистка", "Адвокат", "Две судьбы", "Гражданин начальник", "Зона", "Люба, дети и завод…", "Не родись красивой", "Счастливы вместе", "Клуб", "След", "Солдаты", "Ранетки", "Глухарь", "Интерны" и многих других. Артисты называли его между собой "Гром" и отзывались как о человеке бесконечного жизнелюбия, энциклопедических знаний и центра любой компании. Они заверили, что память об артисте навсегда останется в сердцах.

"Сохранит наша сцена и его образ — маленькую фигурку с ореолом кудрявых волос, играющую на саксофоне", — написали сослуживцы Громовикова.

Известно, что актёра не стало 30 мая, но трагическую новость сообщили только спустя несколько дней. Причина его смерти не указана.