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1 июня, 23:08

Скончался актёр из "Интернов" и "Глухаря" Валерий Громовиков

Умер заслуженный артист России Валерий Громовиков

<p>Валерий Громовиков. Кадр из сериала "Интерны". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/series/501998/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a> / Режиссёр Максим Пежемский / Сценарий: Александр Кагарманов</p>

Валерий Громовиков. Кадр из сериала "Интерны". Обложка © "Кинопоиск" / Режиссёр Максим Пежемский / Сценарий: Александр Кагарманов

На 78-м году жизни скончался российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Валерий Громовиков. В его послужном списке — более 160 фильмов и сериалов и 20-летняя служба в Хабаровском ТЮЗе.

"30 мая 2023 года ушёл из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами", — сообщается в телеграм-канале Хабаровского ТЮЗа.

С начала нулевых Громовиков являлся одним из самых востребованных актёров эпизода в российских сериалах: "На углу у Патриарших", "Таксистка", "Адвокат", "Две судьбы", "Гражданин начальник", "Зона", "Люба, дети и завод…", "Не родись красивой", "Счастливы вместе", "Клуб", "След", "Солдаты", "Ранетки", "Глухарь", "Интерны" и многих других. Артисты называли его между собой "Гром" и отзывались как о человеке бесконечного жизнелюбия, энциклопедических знаний и центра любой компании. Они заверили, что память об артисте навсегда останется в сердцах.

"Сохранит наша сцена и его образ — маленькую фигурку с ореолом кудрявых волос, играющую на саксофоне", — написали сослуживцы Громовикова.

Известно, что актёра не стало 30 мая, но трагическую новость сообщили только спустя несколько дней. Причина его смерти не указана.

Умер актёр из сериала "Каменская"

Умер актёр из сериала "Каменская"

Ранее Лайф писал, что на 80-м году жизни умерла сыгравшая в десятках фильмов актриса, режиссёр документального кино Людмила Цветкова.

Арина Родионова
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