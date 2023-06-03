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3 июня, 03:48

На 78-м году жизни скончался лауреат премии "Оскар" Гленн Фарр

В возрасте 77 лет скончался лауреат премии "Оскар" Гленн Фарр. Причиной смерти кинематографиста стал рак мозга.

Награду киноакадемии Фарр завоевал в 1984 году в категории "Лучший монтаж" за фильм "Парни что надо" режиссёра Филипа Кауфмана.

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Умер Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя фильма "1+1"

Фарр начал карьеру в 70-х. Он участвовал во многих проектах, среди которых — "Коммандос" с Арнольдом Шварценеггером, "Настоящие мужчины", "Менталист" и многие другие.

Ранее Лайф рассказывал, что от рака умер стилист Сальвадора Дали Луис Лонгерас. Также он работал со многими знаменитостями, например с герцогиней Альбой, королевой-консортом Софией, актрисой Ракель Уэлч и другими.

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Кадр видео YouTube / Oscars

Юлия Коновалова
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