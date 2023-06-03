На 78-м году жизни скончался лауреат премии "Оскар" Гленн Фарр

В возрасте 77 лет скончался лауреат премии "Оскар" Гленн Фарр. Причиной смерти кинематографиста стал рак мозга.

Награду киноакадемии Фарр завоевал в 1984 году в категории "Лучший монтаж" за фильм "Парни что надо" режиссёра Филипа Кауфмана.