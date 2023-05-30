Стилист Сальвадора Дали умер от рака

В Барселоне в возрасте 87 лет умер парикмахер-стилист Луис Лонгерас, который был известен дружбой и сотрудничеством с именитым испанским художником Сальвадором Дали. Об этом сообщает El Mundo . По данным издания, причиной смерти стал рак.

Свой первый салон Лонгерас открыл в 20 лет. В итоге вместе с братом они стали владельцами сети из более чем ста парикмахерских по всему миру. С Дали же он дружил и работал на протяжении более 20 лет. Кроме того, Лонгерас был стилистом таких знаменитостей, как герцогиня Альба, королева-консорт София, актриса Ракель Уэлч и многих других. Также Лонгерас увлекался фотографией, живописью и скульптурой.