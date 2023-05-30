Регион

Уведомления отключены

30 мая, 11:02

Стилист Сальвадора Дали умер от рака

Стилист художника Сальвадора Дали Луис Лонгерас умер в возрасте 87 лет

<p>Луис Лонгерас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / llonguerasplanet </p>

Луис Лонгерас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / llonguerasplanet

В Барселоне в возрасте 87 лет умер парикмахер-стилист Луис Лонгерас, который был известен дружбой и сотрудничеством с именитым испанским художником Сальвадором Дали. Об этом сообщает El Mundo. По данным издания, причиной смерти стал рак.

Свой первый салон Лонгерас открыл в 20 лет. В итоге вместе с братом они стали владельцами сети из более чем ста парикмахерских по всему миру. С Дали же он дружил и работал на протяжении более 20 лет. Кроме того, Лонгерас был стилистом таких знаменитостей, как герцогиня Альба, королева-консорт София, актриса Ракель Уэлч и многих других. Также Лонгерас увлекался фотографией, живописью и скульптурой.

Умер немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, удостоенный Нобелевской премии

Умер немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, удостоенный Нобелевской премии

Ранее Лайф сообщал, что на 95-м году жизни умер актёр и певец Джордж Махарис. Наиболее известен он по роли в сериале "Шоссе 66".

Наталья Исакова
  • Новости
  • Испания
  • Сальвадор Дали (художник)
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров