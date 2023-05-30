Умер немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, удостоенный Нобелевской премии

На 88-м году жизни скончался немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии Харальд цур Хаузен. Трагическую новость сообщил Германский центр по исследованию рака.

По словам председателя центра, Харальд цур Хаузен возглавлял отделение в Гейдельберге в течение 20 лет. Он открыл роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки и новое измерение в профилактике рака. Учёный был удостоен Нобелевской премии по физиологии и множества академических наград, являлся почётным гражданином города.