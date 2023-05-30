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29 мая, 21:27

Умер немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, удостоенный Нобелевской премии

На 88-м году жизни скончался немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии Харальд цур Хаузен. Трагическую новость сообщил Германский центр по исследованию рака.

По словам председателя центра, Харальд цур Хаузен возглавлял отделение в Гейдельберге в течение 20 лет. Он открыл роль папилломавирусов в развитии рака шейки матки и новое измерение в профилактике рака. Учёный был удостоен Нобелевской премии по физиологии и множества академических наград, являлся почётным гражданином города.

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Ранее Лайф писал, что на 95-м году жизни умер актёр и певец Джордж Махарис. Наиболее известен он по роли в сериале "Шоссе 66".

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Wikipedia / Prolineserver

Лариса Сафронова
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