Умер один из создателей "Незнайки на Луне"
В возрасте 83 лет умер сценарист "Незнайки на Луне" Владимир Голованов
Владимир Голованов Фото © t.me / kapkov1912
В возрасте 83 лет скончался российский писатель, сценарист Владимир Голованов. Об этом рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.
"Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и "объединителя". Владимир Антонович умер сегодня во сне, ему было 83 года", — написал он в соцсети.
Голованов был автором сценариев к мультфильмам "Незнайка на Луне" , "Фильм, фильм, фильм", "Горшочек каши" и другим. Он работал и над игровыми детскими фильмами. Среди них "Тайна записной книжки", "Бесстрашный атаман" и другие. Как отметил Капков, это были добрые истории о подростках, в которых торжествовала справедливость.
Голованов был одним из создателей Открытого российского фестиваля анимационного кино, который проводят в городе Суздале.
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