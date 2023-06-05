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5 июня, 14:28

Умер один из создателей "Незнайки на Луне"

В возрасте 83 лет умер сценарист "Незнайки на Луне" Владимир Голованов

<p>Владимир Голованов Фото © <a href="https://t.me/kapkov1912/332" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / kapkov1912</a></p>

Владимир Голованов Фото © t.me / kapkov1912

В возрасте 83 лет скончался российский писатель, сценарист Владимир Голованов. Об этом рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и "объединителя". Владимир Антонович умер сегодня во сне, ему было 83 года", — написал он в соцсети.

Голованов был автором сценариев к мультфильмам "Незнайка на Луне" , "Фильм, фильм, фильм", "Горшочек каши" и другим. Он работал и над игровыми детскими фильмами. Среди них "Тайна записной книжки", "Бесстрашный атаман" и другие. Как отметил Капков, это были добрые истории о подростках, в которых торжествовала справедливость.

Умер актёр из сериала "След"

Умер актёр из сериала "След"

Голованов был одним из создателей Открытого российского фестиваля анимационного кино, который проводят в городе Суздале.

Ранее Лайф писал о том, что в возрасте 79 лет умерла режиссёр документального кино, актриса Людмила Цветкова.

Илья Суриков
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