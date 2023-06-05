Умер один из создателей "Незнайки на Луне"

В возрасте 83 лет скончался российский писатель, сценарист Владимир Голованов. Об этом рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и "объединителя". Владимир Антонович умер сегодня во сне, ему было 83 года", — написал он в соцсети.

Голованов был автором сценариев к мультфильмам "Незнайка на Луне" , "Фильм, фильм, фильм", "Горшочек каши" и другим. Он работал и над игровыми детскими фильмами. Среди них "Тайна записной книжки", "Бесстрашный атаман" и другие. Как отметил Капков, это были добрые истории о подростках, в которых торжествовала справедливость.

Голованов был одним из создателей Открытого российского фестиваля анимационного кино, который проводят в городе Суздале.