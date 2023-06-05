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5 июня, 13:04

Умер актёр из сериала "След"

В 67 лет умер актёр из сериалов "След" и "Законы улиц" Андрей Торхов

<p>Заслуженный артист России Андрей Торхов. Обложка © <a href="https://vk.com/teatrnasobornoy?z=photo-168256803_457248746/album-168256803_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Рязанский ТЮЗ</a></p>

Заслуженный артист России Андрей Торхов. Обложка © Рязанский ТЮЗ

Заслуженный артист России Андрей Торхов, который сыграл в сериалах "След" и "Законы улиц", скончался в возрасте 67 лет, сообщает пресс-служба Рязанского театра юного зрителя. Причина смерти актёра не раскрывается.

"Весь коллектив театра скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким. По желанию Андрея Николаевича гражданской панихиды не будет", — говорится в сообщении.

При этом, несмотря на то что прощания с артистом не будет, в театре по-своему проводят коллегу в последний путь — 17 июня состоится День памяти Торхова.

В 1979 году Андрей Торхов окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Артист в своё время служил в Театре имени Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии. Также он преподавал в Ярославском театральном институте. Кроме того, за плечами Торхова десятки ролей в кино и сериалах. В частности, он снимался в таких кинопроектах, как: "Законы улиц", "Сюда не залетали чайки", "След", "Огни большого города", "Как выйти замуж за миллионера" и другие.

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Наталья Исакова
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