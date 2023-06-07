В возрасте 83 лет умерла знаменитая бразильская певица Аструд Жилберту

В Бразилии на 84-м году жизни умерла обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица в стиле босса-нова Аструд Жилберту. Её представитель Пол Риччи заявил, что исполнительница внесла огромный вклад в развитие культуры страны.

"Она была важной частью всей бразильской музыки во всём мире. Своей энергией она изменила многие жизни", — цитирует Риччи The Guardian.

Певица обрела мировую известность благодаря композиции The Girl from Ipanema, принёсшей ей "Грэмми" в номинации "Лучшая запись". Саундтрек стал хитом в 1964 году. За музыкальную карьеру исполнительница выпустила 16 альбомов, финальный — Jungle — вышел в 2002 году.