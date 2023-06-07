В возрасте 83 лет умерла знаменитая бразильская певица Аструд Жилберту
Умерла обладательница премии "Грэмми" бразильская певица Аструд Жилберту
Обладательница премии "Грэмми" бразильская певица Аструд Жилберту. Обложка © Wikipedia / Anefo
В Бразилии на 84-м году жизни умерла обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица в стиле босса-нова Аструд Жилберту. Её представитель Пол Риччи заявил, что исполнительница внесла огромный вклад в развитие культуры страны.
"Она была важной частью всей бразильской музыки во всём мире. Своей энергией она изменила многие жизни", — цитирует Риччи The Guardian.
Певица обрела мировую известность благодаря композиции The Girl from Ipanema, принёсшей ей "Грэмми" в номинации "Лучшая запись". Саундтрек стал хитом в 1964 году. За музыкальную карьеру исполнительница выпустила 16 альбомов, финальный — Jungle — вышел в 2002 году.
Ранее Лайф писал, что умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня. Зрители также запомнили её по работам в фильмах "Когда дождь и ветер стучат в окно", "За поворотом — поворот", а также "Лучи в стекле".