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7 июня, 00:19

В возрасте 83 лет умерла знаменитая бразильская певица Аструд Жилберту

Умерла обладательница премии "Грэмми" бразильская певица Аструд Жилберту

<p>Обладательница премии "Грэмми" бразильская певица Аструд Жилберту. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83,_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Astrud_Gilberto_1966.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anefo</a></p>

Обладательница премии "Грэмми" бразильская певица Аструд Жилберту. Обложка © Wikipedia / Anefo

В Бразилии на 84-м году жизни умерла обладательница премии "Грэмми", эстрадная певица в стиле босса-нова Аструд Жилберту. Её представитель Пол Риччи заявил, что исполнительница внесла огромный вклад в развитие культуры страны.

"Она была важной частью всей бразильской музыки во всём мире. Своей энергией она изменила многие жизни", — цитирует Риччи The Guardian.

Певица обрела мировую известность благодаря композиции The Girl from Ipanema, принёсшей ей "Грэмми" в номинации "Лучшая запись". Саундтрек стал хитом в 1964 году. За музыкальную карьеру исполнительница выпустила 16 альбомов, финальный — Jungle — вышел в 2002 году.

Умерла сонграйтер и обладатель "Грэмми" Синтия Вайль

Умерла сонграйтер и обладатель "Грэмми" Синтия Вайль

Ранее Лайф писал, что умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня. Зрители также запомнили её по работам в фильмах "Когда дождь и ветер стучат в окно", "За поворотом — поворот", а также "Лучи в стекле".

Арина Родионова
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