Экс-солистка "Росичей" Кутурова выпала с 10-го этажа вместе с дочерью и погибла
Елизавета Кутурова вместе с дочкой. Обложка © VK / Елизавета Кутурова
В Саранске погибла певица Елизавета Кутурова, которая ранее выступала в составе музыкального коллектива "Росичи". Как сообщает "Столица С", она выпала с 10-го этажа вместе с маленькой дочерью.
Уточняется, что сначала из окна выпала пятилетняя дочь исполнительницы, а затем и сама 34-летняя Кутурова. Женщина погибла на месте, ребёнок чудом выжил, малышку доставили в реанимацию. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Накануне трагедии Кутурова удалила свой аккаунт в соцсетях. Супруг певицы в момент инцидента находился в Москве.
"Сноха не злоупотребляла алкоголем. У неё было два высших образования. С сыном они жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды", — рассказал свёкор Кутуровой.
Он также уточнил, что артистка недавно вернулась с похорон родственника в Тольятти.
Ранее сообщалось, что умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня. Артистке было 75 лет.