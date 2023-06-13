Экс-солистка "Росичей" Кутурова выпала с 10-го этажа вместе с дочерью и погибла

В Саранске погибла певица Елизавета Кутурова, которая ранее выступала в составе музыкального коллектива "Росичи". Как сообщает "Столица С", она выпала с 10-го этажа вместе с маленькой дочерью.

Уточняется, что сначала из окна выпала пятилетняя дочь исполнительницы, а затем и сама 34-летняя Кутурова. Женщина погибла на месте, ребёнок чудом выжил, малышку доставили в реанимацию. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Накануне трагедии Кутурова удалила свой аккаунт в соцсетях. Супруг певицы в момент инцидента находился в Москве.

"Сноха не злоупотребляла алкоголем. У неё было два высших образования. С сыном они жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды", — рассказал свёкор Кутуровой.

Он также уточнил, что артистка недавно вернулась с похорон родственника в Тольятти.