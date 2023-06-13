Регион

Уведомления отключены

13 июня, 12:57
6154

Экс-солистка "Росичей" Кутурова выпала с 10-го этажа вместе с дочерью и погибла

<p>Елизавета Кутурова вместе с дочкой. Обложка © VK / Елизавета Кутурова</p>

Елизавета Кутурова вместе с дочкой. Обложка © VK / Елизавета Кутурова

В Саранске погибла певица Елизавета Кутурова, которая ранее выступала в составе музыкального коллектива "Росичи". Как сообщает "Столица С", она выпала с 10-го этажа вместе с маленькой дочерью.

Уточняется, что сначала из окна выпала пятилетняя дочь исполнительницы, а затем и сама 34-летняя Кутурова. Женщина погибла на месте, ребёнок чудом выжил, малышку доставили в реанимацию. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Накануне трагедии Кутурова удалила свой аккаунт в соцсетях. Супруг певицы в момент инцидента находился в Москве.

"Сноха не злоупотребляла алкоголем. У неё было два высших образования. С сыном они жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды", — рассказал свёкор Кутуровой.

Умер актёр-карлик Миранов, известный по клипу Киркорова

Умер актёр-карлик Миранов, известный по клипу Киркорова

Он также уточнил, что артистка недавно вернулась с похорон родственника в Тольятти.

Ранее сообщалось, что умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня. Артистке было 75 лет.

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Мордовия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров