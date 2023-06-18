Бывший гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет

В возрасте 45 лет скончался гитарист Сергей Колчин, который играл в группе "Земляне". Об этом рассказал бывший вокалист коллектива Сергей Скачков.

"Ушёл из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе пять лет. Земля тебе пухом", — написал он в своей группе в VK.

Колчин также сотрудничал с группами "Лицей", "Акустик-Бэнд" и другими.