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18 июня, 08:52

Бывший гитарист групп "Земляне" и "Лицей" Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет

<p>Сергей Колчин. Обложка © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mPIVrnIRMMI&t=704s&ab_channel=%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%A7%D0%98%D0%96%D0%9E%D0%92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Чижов</a></p>

Сергей Колчин. Обложка © Youtube / Андрей Чижов

В возрасте 45 лет скончался гитарист Сергей Колчин, который играл в группе "Земляне". Об этом рассказал бывший вокалист коллектива Сергей Скачков.

"Ушёл из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе пять лет. Земля тебе пухом", — написал он в своей группе в VK.

Колчин также сотрудничал с группами "Лицей", "Акустик-Бэнд" и другими.

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Илья Суриков
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