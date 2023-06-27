Актёр из "Титаника" Лью Палтер умер от рака

Актёр Лью Палтер, сыгравший в фильме "Титаник", скончался в возрасте 94 лет в Бруклине. По данным Deadline, на протяжении долгого времени он боролся с раком лёгких.

В "Титанике" Палтер исполнил роль владельца универмага Macy's Исидора Штрауса, который погиб на судне вместе со своей женой Идой. Но он не только снимался в кино, но и преподавал актёрское мастерство в театральной школе Калифорнийского института искусств. Декан учебного заведения Трэвис Престон подтвердил сообщения о смерти артиста и вспомнил его тёплыми словами.