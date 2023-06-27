Актёр из "Титаника" Лью Палтер умер от рака
Актёр из "Титаника" Лью Палтер умер в 94 года от рака лёгких
Актёр Лью Палтер. Обложка © Кадр из х/ф "Титаник", режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон.
Актёр Лью Палтер, сыгравший в фильме "Титаник", скончался в возрасте 94 лет в Бруклине. По данным Deadline, на протяжении долгого времени он боролся с раком лёгких.
В "Титанике" Палтер исполнил роль владельца универмага Macy's Исидора Штрауса, который погиб на судне вместе со своей женой Идой. Но он не только снимался в кино, но и преподавал актёрское мастерство в театральной школе Калифорнийского института искусств. Декан учебного заведения Трэвис Престон подтвердил сообщения о смерти артиста и вспомнил его тёплыми словами.
"Студенты его уважали, он призывал искать истину в своей работе и жизни. Его наследие сохранится во многих карьерах, судьбах и историях", — сказал Престон.
А ранее мир всколыхнула трагедия во время экспедиции к месту крушения "Титаника" в Атлантическом океане. Батискаф "Титан" с туристами пропал 19 июня почти сразу после погружения. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг, директор компании – оператора батискафа OceanGate Expeditions Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Вечером 22 июня Береговая охрана США сообщила, что обнаружены фрагменты аппарата, его раздавило на глубине под воздействием толщи воды. Экипаж объявлен погибшим.