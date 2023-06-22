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22 июня, 19:05

Компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" объявила экипаж погибшим

<p>Батискаф "Титан". Фото © <a href="https://oceangate.com/our-subs/titan-submersible.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oceangate.com</a></p>

Батискаф "Титан". Фото © oceangate.com

Компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" объявила экипаж погибшим. Об этом сказано в распространённом OceanGate Expeditions заявлении.

"Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли", — сказано в сообщении.

В компании назвали погибших настоящими исследователями, разделявшими друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите Мирового океана. Информацию также подтвердила береговая охрана США.

Шасси и заднюю крышку батискафа "Титан" нашли в Атлантике

Шасси и заднюю крышку батискафа "Титан" нашли в Атлантике

Напомним, батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, аппарат был построен некачественно и с нарушениями. 22 июня в районе двух часов дня на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров.

Артур Лапсаков
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