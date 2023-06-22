Компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" объявила экипаж погибшим. Об этом сказано в распространённом OceanGate Expeditions заявлении.

"Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли", — сказано в сообщении.