Компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" объявила экипаж погибшим
Батискаф "Титан". Фото © oceangate.com
Компания-оператор пропавшего батискафа "Титан" объявила экипаж погибшим. Об этом сказано в распространённом OceanGate Expeditions заявлении.
"Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли", — сказано в сообщении.
В компании назвали погибших настоящими исследователями, разделявшими друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите Мирового океана. Информацию также подтвердила береговая охрана США.
Напомним, батискаф "Титан", направлявшийся к месту крушения "Титаника", пропал в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, аппарат был построен некачественно и с нарушениями. 22 июня в районе двух часов дня на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров.