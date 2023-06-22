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22 июня, 18:07

Шасси и заднюю крышку батискафа "Титан" нашли в Атлантике

На месте поиска пропавшей подлодки "Титан" нашли шасси и заднюю крышку батискафа

<p>Место крушения "Титаника". Обложка © Getty Images / Jens Schlueter</p>

Место крушения "Титаника". Обложка © Getty Images / Jens Schlueter

Шасси и задняя крышка пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" были обнаружены береговой охраной на месте поиска обломков подлодки. Об этом сообщил бывший главнокомандующий Королевского флота Великобритании Джеймс Бернелл-Ньюджент.

Эксперт в области проведения поисково-спасательных операций, океанограф Дэвид Мернс также заявил в интервью Sky News, что об обнаружении "посадочной рамы и задней крышки подводного аппарата" ему сообщил президент общества "Клуб путешественников" Ричард Гэрриот. Тот заявлял, что "напрямую контактирует" с задействованными в поисках батискафа судами.

Погружение без возврата: В Сети найдены последние кадры с затонувшим батискафом "Титан"

Погружение без возврата: В Сети найдены последние кадры с затонувшим батискафом "Титан"

Подводная лодка "Титан", которая направлялась к месту крушения "Титаника", пропала в Атлантическом океане 19 июня. В числе пассажиров был британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего сотрудника компании, батискаф был построен некачественно и с нарушениями. Сегодня в районе двух часов дня на подлодке закончился кислород. К поискам батискафа были привлечены пилоты авиалайнеров. Всего часом ранее в береговой охране сообщили, что в зоне поиска пропавшей подлодки "Титан" обнаружены неопознанные обломки.

Ирина Фальке
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