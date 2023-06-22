Шасси и заднюю крышку батискафа "Титан" нашли в Атлантике

Шасси и задняя крышка пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" были обнаружены береговой охраной на месте поиска обломков подлодки. Об этом сообщил бывший главнокомандующий Королевского флота Великобритании Джеймс Бернелл-Ньюджент.

Эксперт в области проведения поисково-спасательных операций, океанограф Дэвид Мернс также заявил в интервью Sky News, что об обнаружении "посадочной рамы и задней крышки подводного аппарата" ему сообщил президент общества "Клуб путешественников" Ричард Гэрриот. Тот заявлял, что "напрямую контактирует" с задействованными в поисках батискафа судами.