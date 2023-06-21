NR: Сотрудника OceanGate уволили после слов о низкой безопасности "Титана"
Бывший сотрудник компании OceanGate, чей "Титан" сейчас разыскивают в районе крушения "Титаника", ещё пять лет назад заявлял о халатности руководства и низкой безопасности аппаратов этого типа. Как пишет The New Republiс со ссылкой на судебные документы, в 2018 году Дэвида Лохриджа уволили с должности директора по морским операциям, на которой он отвечал за безопасность погружений.
Так, мужчина отказался дать зелёный свет пилотируемым испытаниям "Титанов", сославшись, в частности, на низкую безопасность их углеродной оболочки для погружения на глубину в 4000 метров. Кроме того, отмечал мужчина, компания отказалась платить за установку иллюминатора для наблюдения за обстановкой в таких экстремальных условиях, раскошелившись лишь на рассчитанное для 1300 метров.
Напомним, о пропаже "Титана" стало известно 19 июня: подводная лодка с туристами перестала выходить на связь во время погружения к месту крушения "Титаника". По данным CNN, на борту находится пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам бывшего замглавы МЧС России Михаила Фалеева, обнаружить батискаф возможно, однако поднять — нет. Тем временем спасательная команда засекла в месте пропажи "акустическую обратную связь".
Hendrik Schmidt / DPA / TASS