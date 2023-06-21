NR: Сотрудника OceanGate уволили после слов о низкой безопасности "Титана"

Бывший сотрудник компании OceanGate, чей "Титан" сейчас разыскивают в районе крушения "Титаника", ещё пять лет назад заявлял о халатности руководства и низкой безопасности аппаратов этого типа. Как пишет The New Republiс со ссылкой на судебные документы, в 2018 году Дэвида Лохриджа уволили с должности директора по морским операциям, на которой он отвечал за безопасность погружений.