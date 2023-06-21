Спасатели зафиксировали подводные звуки в районе пропажи батискафа "Титан"

Спасатели, разыскивающие в Атлантическом океане пропавший батискаф "Титан", слышали "акустическую обратную связь". Об этом сообщает CNN, ссылаясь на внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ.

"Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду", — цитирует документ телеканал.

Когда удалось зафиксировать звуки и как долго они продолжались, не сообщается. Говорится лишь, что они были похожи на стук. Информацию о подводных шумах, которые удалось зафиксировать канадскому самолёту, подтвердили в Береговой охране США.