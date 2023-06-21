Спасатели зафиксировали подводные звуки в районе пропажи батискафа "Титан"
CNN: Разыскивающие "Титан" спасатели слышали "акустическую обратную связь"
Спасатели, разыскивающие в Атлантическом океане пропавший батискаф "Титан", слышали "акустическую обратную связь". Об этом сообщает CNN, ссылаясь на внутреннюю правительственную записку о ходе поисковых работ.
"Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет направить технику, находящуюся на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду", — цитирует документ телеканал.
Когда удалось зафиксировать звуки и как долго они продолжались, не сообщается. Говорится лишь, что они были похожи на стук. Информацию о подводных шумах, которые удалось зафиксировать канадскому самолёту, подтвердили в Береговой охране США.
Как уже рассказывал Лайф, в Атлантическом океане пропала подлодка с туристами во время экспедиции к месту крушения знаменитого "Титаника". По одной из версий, субмарина компании OceanGate Expeditions могла застрять в обломках затонувшего судна. По данным CNN, на борту подлодки находится пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Российские специалисты уже предположили, что поднять объект с глубины 20 тысяч футов будет невозможно. В то же время обнаружить его всё же получится. Позже представитель Береговой охраны США капитан Джейми Фредерик заявил, что запасов кислорода на туристическом батискафе "Титан", пропавшем в недрах Атлантического океана, осталось на 40 часов.