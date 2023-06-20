Названа предполагаемая причина пропажи батискафа с туристами у "Титаника"

Подводный аппарат с туристами, пропавший после погружения в районе крушения "Титаника", мог столкнуться с "катастрофической аварией". Такое предположение высказал британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.

Как заявил Mirror Пэрри, подлодка могла застрять среди обломков "Титаника". При этом он заметил, что расчёты по запасу кислорода на борту судна вызывают "большое беспокойство".

"Это действительно очень тревожно”, — сказал Пэрри.

Пэрри назвал и "оптимистичный вариант". Например, с судном всё в порядке и просто потерялась связь. При этом он добавил, что возможность несчастного случая очевидна — батискаф и правда мог застрять в обломках "Титаника", что могло привести к катастрофе.

Бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора также высказал предположение, что батискаф вряд ли успеют найти "вовремя" — кислород на аппарате должен закончиться в районе 08:00 мск в четверг. По его мнению, "спасение на глубине маловероятно".

По информации телекомпании CNN, на судне находится пять человек, в том числе, предположительно, британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании OceanGate Expeditions, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. В интервью телеканалу Fox сотрудник береговой охраны рассказал, что запасов кислорода там хватит на 72 часа.