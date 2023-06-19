Одним из пассажиров пропавшей у места крушения "Титаника" подлодки оказался миллиардер
Sky News: В пропавшей у "Титаника" подлодке находился миллиардер Хардинг
Хэмиш Хардинг. Обложка © Facebook (запрещён в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Hamish Harding.
На борту подводного аппарата, пропавшего в Атлантическом океане вблизи места крушения "Титаника", находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление пасынка 58-летнего бизнесмена Брайана Заса.
"Мой отчим Хэмиш Хардинг пропал без вести на подводной лодке, молюсь, чтобы его нашли живым", — написал Зас в соцсетях.
Как утверждает источник телеканала, ещё двое на борту субмарины — член экипажа француз Поль-Анри Наргеоле, а также сам директор и основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш.
Как уже сообщал Лайф, в Атлантическом океане у места крушения "Титаника" пропала подлодка с туристами. Переставшая выходить на связь субмарина принадлежит компании OceanGate Expedition, которая недавно анонсировала очередную экспедицию к обломкам. Стоимость участия в такой экскурсии составляет около 125 тысяч долларов с человека (свыше 10 миллионов рублей).