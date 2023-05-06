Часы мертвеца, крекер и детские ботинки: Как распродавали "Титаник" Уцелевшие вещи с погибшего корабля являются предметами настоящего культа и продаются на аукционах за баснословные деньги. 6 мая, 00:38 10101 10101 Фото: © AP Photo, Public Domain Pictures, boingboing.net

4 мая 2000 года состоялся аукцион "Сотбис", на котором были проданы личные вещи пассажиров "Титаника". С тех пор подобные аукционы проходят регулярно и вызывают неизменный интерес как у коллекционеров, так и у обычной публики.

Детские ботиночки

Маленькие ботиночки стали своеобразным символом памяти о всех маленьких жертвах "Титаника". Фото: © Encyclopedia Titanica

Маленькие коричневые ботинки принадлежали неизвестному ребёнку, которого не удалось опознать. По инструкции все предметы одежды погибших пассажиров сжигались, однако сержант полиции из Галифакса Кларенс Нотовер нарушил инструкцию и не стал сжигать обувь младенца.

Сержант надеялся, что кто-нибудь из родственников ещё может опознать ботиночки, и оставил их на хранении в полицейском участке, а после выхода в отставку забрал с собой. Позднее они были переданы на хранение в Морской музей в Галифаксе.

Хотя никто из родственников так и не явился, маленькие ботиночки стали своеобразным символом памяти о всех маленьких жертвах "Титаника". Неопознанный ребёнок, которому они принадлежали, стал главной загадкой затонувшего судна.

На протяжении ста с лишним лет предпринималось множество попыток идентифицировать личность ребёнка. Ботинки были подвергнуты всем возможным тестам и исследованиям, чтобы найти хоть какие-то зацепки для идентификации личности погибшего ребёнка.

В 2002 году было объявлено, что неизвестный ребёнок мог быть Эйно Панулой, чья семья погибла в катастрофе. Позднее в Финляндии были найдены родственники семьи и проведён ДНК-тест, однако его результаты не совпали.

И только в 2008 году личность ребёнка удалось идентифицировать. Его звали Сидней Гудвин. Вся его большая семья погибла на "Титанике".

Исследователям удалось найти дальних родственников Гудвина, и их ДНК полностью совпали. Главная загадка "Титаника" наконец была разгадана.

Скрипка героя

Скрипка Уоллеса была найдена вместе с ним, привязанной к его телу. Фото: © AP Photo / Peter Morrison

Скрипка была подарена руководителю корабельного оркестра Уоллесу Хартли его невестой. Хартли не хотел отправляться в этот рейс и оставлять молодую невесту, но решил подзаработать перед свадьбой и завести полезные знакомства.

Неприметный музыкант оказался одним из самых героических пассажиров корабля. Когда "Титаник" пошёл ко дну, оркестр во главе с Хартли вышел на палубу и стал играть. Никто из музыкантов не предпринял попыток спастись, и они играли вплоть до самого конца. Музыка стихла, только когда палуба ушла под воду. Согласно большинству свидетельств спасшихся, последним, что играли музыканты, был популярный христианский гимн "Ближе, Господь, к тебе".

Все мировые газеты восхищались поведением отважных музыкантов, и Уоллес посмертно стал национальным героем. На похороны музыканта в Саутгемптоне пришёл едва ли не весь город.

Скрипка Уоллеса была найдена вместе с ним, привязанной к его телу. Он привязал её, чтобы до последнего мгновения не расставаться с подарком своей возлюбленной. Хотя музыкальный инструмент был уже непригоден для игры, его передали невесте Уоллеса в память о нём.

Долгие годы скрипка считалась утраченной, пока в 2006 году она не была найдена на захламлённом чердаке одного из домов. На протяжении нескольких лет проводились всевозможные экспертизы, которые наконец подтвердили, что скрипка принадлежала Уоллесу. В 2013 году она была выставлена на аукцион и продана за рекордные 1,5 миллиона долларов, что сделало её самым дорогостоящим предметом с "Титаника".

Часы мертвеца

В 2008 году часы Стоуна были выставлены на аукцион вместе с другими вещами пассажиров "Титаника" и были проданы за 300 тысяч долларов. Фото: © AP Photo / Bebeto Matthews, File

На аукционах было продано несколько часов пассажиров с "Титаника". Но вне конкуренции по стоимости оказались карманные часы стюарда Эдмунда Стоуна, поскольку они имели одну характерную особенность, за которую коллекционеры готовы были переплатить десятки и даже сотни тысяч долларов. Часы остановились аккурат в момент гибели корабля.

Тело Стоуна было обнаружено 21 апреля 1912 года. Его достали из воды, забрали личные предметы, похоронили в море. Так поступали с теми телами, состояние которых не позволяло доставить их на берег для традиционного погребения.

Вдове Стоуна были переданы его личные вещи. Среди них были и знаменитые часы, которые целый век хранились в семье как фамильная реликвия. В 2008 году часы Стоуна были выставлены на аукцион вместе с другими вещами пассажиров "Титаника" и были проданы за 300 тысяч долларов.

Бриллиантовая Эми

Золотой браслет с выложенным бриллиантами именем его владелицы Эми. Фото: © AP Photo / Bebeto Matthews

Золотой браслет с выложенным бриллиантами именем его владелицы Эми был обнаружен в ходе одной из экспедиций в конце 80-х годов.

Поисковикам удалось обнаружить немалое количество драгоценных украшений, в том числе и вместительную сумку, забитую ювелирными изделиями. Но главной жемчужиной коллекции стал золотой с бриллиантами браслет.

На корабле находились три девушки с таким именем: две пассажирки и одна из стюардесс. Но кто именно был владелицей этого великолепного украшения, установить так и не удалось.

Браслет был продан на аукционе в составе коллекции драгоценностей более чем за 2 миллиона долларов.

Спасительная бобровая шуба

Беннет, спасённая от переохлаждения благодаря этой шубе, прожила долгую жизнь. Фото: © vistanews.ru

После столкновения корабля с айсбергом стюардесса Мейбл Беннет в спешке не успела одеться и выбежала на палубу в одной ночной рубашке. Чтобы девушка не замёрзла, кто-то накинул на неё тёплую бобровую шубу, в которой она благополучно эвакуировалась на лодке.

Беннет, спасённая от переохлаждения благодаря этой шубе, прожила долгую жизнь. Она скончалась в 1974 году в возрасте 96 лет.

Шуба стала предметом вожделения всех коллекционеров вещей с "Титаника". Поскольку за 100 лет она практически не пострадала, шубу продали на одном из аукционов за 210 тысяч евро.

Самый дорогой крекер в мире

Сохранившийся крекер из корабельного пайка. Фото: © boingboing.net

Сохранившийся крекер из корабельного пайка, который в настоящее время является единственным, предположительно, съедобным продуктом с "Титаника". Был предусмотрительно сохранён пассажиром "Карпатии" Джеймсом Фенвиком.

"Карпатия" прибыла на место крушения "Титаника" спустя несколько часов и сразу же стала поднимать на борт пассажиров. У кого-то из оказавшихся на борту корабля спасённых была с собой упаковка корабельного пайка, которую он захватил на случай долгого ожидания помощи в море.

Сообразительный Фенвик сразу же понял, что крушение "Титаника" станет историческим событием. Недолго думая, он позаимствовал один крекер у пассажира и, вернувшись домой, запечатал его в конверт и хранил в качестве сувенира.

В 2015 году крекер был продан на аукционе за 23 тысячи долларов, что сделало его самым дорогим крекером в истории.

Авторы Евгений Антонюк