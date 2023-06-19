В Атлантическом океане у места крушения "Титаника" пропала подлодка с туристами
Крупномасштабная 360-градусная панорама кораблекрушения "Титаника". Обложка © Getty Images / Jens Schlueter
В Атлантическом океане пропал подводный аппарат, на котором туристы погружались к месту крушения "Титаника", сообщает Би-би-си, ссылаясь на береговую охрану американского Бостона.
В настоящее время проводится операция по поиску подводного аппарата, с которым была потеряна связь. Количество пропавших туристов пока не известно. Отметим, что "Титаник", затонувший в 1912 году, покоится на глубине почти четырёх тысяч метров, примерно в 740 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада).
По данным журналистов, стоимость экскурсии до места крушения "Титаника" составляет около 125 тысяч долларов с человека (свыше 10 миллионов рублей).
Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе нашли пропавших белорусских альпинистов. Спасателям удалось вовремя обнаружить шестерых человек живыми. Они находились под вершиной горы Утюг на высоте 3800 метров. При этом один из туристов заявил, что их искали напрасно.