В Атлантическом океане у места крушения "Титаника" пропала подлодка с туристами

В Атлантическом океане пропал подводный аппарат, на котором туристы погружались к месту крушения "Титаника", сообщает Би-би-си, ссылаясь на береговую охрану американского Бостона.

В настоящее время проводится операция по поиску подводного аппарата, с которым была потеряна связь. Количество пропавших туристов пока не известно. Отметим, что "Титаник", затонувший в 1912 году, покоится на глубине почти четырёх тысяч метров, примерно в 740 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада).

По данным журналистов, стоимость экскурсии до места крушения "Титаника" составляет около 125 тысяч долларов с человека (свыше 10 миллионов рублей).