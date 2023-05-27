"Это мы нашли спасателей": Пропавшие на Эльбрусе туристы рассказали свою версию спасения

Один из шестерых белорусских альпинистов, разыскиваемых в течение двух дней на Эльбрусе, вышел на связь со СМИ и удивил корреспондентов. Выяснилось, что в группе и не подозревали об объявленной операции по их спасению, так как у них всё шло по плану.

"Спустились мы сами и нашли спасателей, которые нас очень удивили сообщением, что нас разыскивают. У нас всё было по плану. Шли по маршруту. Срок окончания маршрута — 21–22 мая при наличии хороших погодных условий. 25 мая — крайний срок с учётом пережидания непогоды. Погода была плохая, поэтому израсходовали все запасные дни и спустились к началу маршрута", — рассказал Алексей сайту kp.ru.

Порванная палатка и разбросанные личные вещи, которые насторожили сотрудников МЧС, по словам Алексея, остались на маршруте ещё с 23 мая, когда палатку разнесло порывами ветра. На связь они не выходили из-за разряженных средств связи, а причиной того, что спасатели не знали их маршрут, послужило решение руководителя не регистрироваться.

Всех этих деталей похода никто не знал, а водитель должен был их ждать 21 мая. Когда никто не вышел к машине, он и муж одной из участниц обратились в экстренную службу. В тот же день информация о предполагаемом ЧП разнеслась по стране.

"Удивлён такой огласке, переживаниям родных, близких, друзей, знакомых, коллег. Хотя, в общем-то, всё прошло штатно и без потерь. Они были очень рады, а я готов был рыдать от осознания тяжести их переживаний за мою судьбу", — рассказал Алексей.

В результате туристов спустили с горы на вертолёте. А помощь прибывших на место происшествия психологов понадобилась родственникам альпинистов и тому самому водителю, который ждал их в назначенный день.