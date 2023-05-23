Регион

Уведомления отключены

23 мая, 13:21

Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса

Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МИД союзной республики.

"Отделение Посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шести белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России", рассказали там.

В республиканском главке МЧС подчеркнули, что туристическая группа не подавала заявок на регистрацию. На её поиски выдвинулся поисково-спасательный отряд из девяти человек с двумя единицами техники. Изучается необходимость и возможность привлечения к работе вертолёта.

В Приморье искали пропавшего туриста, который нашёлся в очень неожиданном месте

В Приморье искали пропавшего туриста, который нашёлся в очень неожиданном месте

Лайф рассказывал, как на Харибском перевале в снежной ловушке оказались 20 туристов из разных регионов России. На время непогоды они укрылись в селе, никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Карачаево-Черкесия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров