Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса

Шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МИД союзной республики.

"Отделение Посольства Беларуси в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шести белорусских туристов на Эльбрусе, находится в контакте с компетентными органами России", — рассказали там.

В республиканском главке МЧС подчеркнули, что туристическая группа не подавала заявок на регистрацию. На её поиски выдвинулся поисково-спасательный отряд из девяти человек с двумя единицами техники. Изучается необходимость и возможность привлечения к работе вертолёта.