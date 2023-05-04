Группа туристов оказалась в снежной ловушке в горах Дагестана

В Дагестане более 20 туристов оказались заблокированы на Харибском перевале. По словам руководителя пресс-службы администрации Гумбетовского района Гамзата Изудинова, сейчас они находятся в безопасности, спецтехника расчищает заметённую снегом дорогу.

"В настоящее время Харибский перевал из-за снегопада закрыт. В снежном плену оказались более 20 туристов из разных регионов страны... Они находятся в селе Артлух Казбековского района, расположенном на седловине Харибского перевела. Их приютили местные жители", — рассказал он ТАСС.

Высота Харибского перевала составляет более двух с половиной километров над уровнем моря, через него пролегает маршрут, используемый пастухами для перегонки мелкого рогатого скота.