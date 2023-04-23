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23 апреля, 17:41

Турист погиб на граничащей с Монголией горе в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии, граничащей с Монголией, обнаружили тело погибшего туриста. Как сообщили в республиканском МЧС, он скончался до прибытия спасателей. Сейчас они занимаются транспортировкой тела.

"Поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 м пострадал мужчина... Со слов очевидцев, он скончался, не приходя в сознание. Проводятся работы по транспортировке тела", говорится в опубликованном сообщении.

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Лайф рассказывал о смерти в феврале на Эльбрусе альпиниста из Читы. На высоте в несколько километров он сошёл с пути, сорвался и получил травму головы. У него остались маленькая дочь и два сына.

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Матвей Константинов
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