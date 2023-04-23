Турист погиб на граничащей с Монголией горе в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии, граничащей с Монголией, обнаружили тело погибшего туриста. Как сообщили в республиканском МЧС, он скончался до прибытия спасателей. Сейчас они занимаются транспортировкой тела.

"Поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 м пострадал мужчина... Со слов очевидцев, он скончался, не приходя в сознание. Проводятся работы по транспортировке тела", — говорится в опубликованном сообщении.