На Эльбрусе умер альпинист из Читы

На Эльбрусе во время восхождения умер турист из Читы, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Сигнал о происшествии поступил с высоты в 4800 метров в 14:12 25 февраля. По предварительным данным, причиной кончины мужчины 1964 года рождения стал сердечный приступ. Всего в группе было пять человек. Более подробная информация о деталях произошедшего устанавливается.