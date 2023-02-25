На Эльбрусе умер альпинист из Читы
На Эльбрусе во время восхождения умер турист из Читы, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Сигнал о происшествии поступил с высоты в 4800 метров в 14:12 25 февраля. По предварительным данным, причиной кончины мужчины 1964 года рождения стал сердечный приступ. Всего в группе было пять человек. Более подробная информация о деталях произошедшего устанавливается.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в Домбае спасатели пришли на помощь 36 туристам, застрявшим на канатной дороге. Участие в операции принимали 15 сотрудников регионального управления МЧС.
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МЧС РФ по Республике Кабардино-Балкария