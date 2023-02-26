Стала известна причина гибели альпиниста из Читы на Эльбрусе

Друг альпиниста из Читы, погибшего на Эльбрусе, опроверг информацию о том, что причиной трагедии стал сердечный приступ. Игорь Золотарёв рассказал, что Александр Кузнецов шёл вместе с группой земляков из Забайкальского края. В её составе были профессиональные альпинисты и спасатели.

"Где-то он вышел на лёд, сорвался, разбил голову и получил травму. Сильный ветер был. СМИ пишут, что сердечный приступ, но это не так", — рассказал Золотарёв сайту Chita.ru.

По словам Игоря, у Александра остались маленькая дочь и два сына. Золотарёв был издателем, выпускал газету в посёлке Первомайский. Он был известной личностью в регионе — спортсмен и патриот своего края.