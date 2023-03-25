В Приморье искали пропавшего туриста, который нашёлся в очень неожиданном месте

Пропавший в горах Приморского края 28-летний турист, который около недели не выходил на связь с родными, нашёлся в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Накануне спасатели получили информацию о том, что на популярной у туристов горе Ливадийская (Пидан) пропал 28-летний мужчина. Его местонахождение было неизвестно, а представители МЧС отправились на его поиски. Однако вскоре по линии МВД прошла информация, что турист сейчас находится в Санкт-Петербурге. Каким именно образом он попал в Северную столицу — неизвестно.