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25 марта, 10:25

В Приморье искали пропавшего туриста, который нашёлся в очень неожиданном месте

Пропавший в горах Приморья турист нашёлся в Санкт-Петербурге

Пропавший в горах Приморского края 28-летний турист, который около недели не выходил на связь с родными, нашёлся в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Накануне спасатели получили информацию о том, что на популярной у туристов горе Ливадийская (Пидан) пропал 28-летний мужчина. Его местонахождение было неизвестно, а представители МЧС отправились на его поиски. Однако вскоре по линии МВД прошла информация, что турист сейчас находится в Санкт-Петербурге. Каким именно образом он попал в Северную столицу — неизвестно.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские туристы заблудились в Таиланде и провели два дня в диких джунглях, пока их не нашла местная полиция.

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ТАСС / Владимир Саяпин

Артур Белкин
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