Российские туристы потерялись в джунглях Таиланда и провели в дикой природе два дня

Полиция тайского Пхукета нашла двух россиян, которые заблудились и провели в диких джунглях целых два дня, передаёт Phuket News.

Туристы сбились с пути во время прогулки. Они бродили по пляжу Най-Янг и решили продолжить путешествие в джунгли на юг в район Као Сай Кху в национальном парке Сиринат. Обратную дорогу им найти уже не удалось. К счастью, о пропаже россиян стало быстро известно. Об этом сообщил директор национального парка Сиринат Сорасак Рананан, после чего был созвал поисково-спасательный отряд, к которому присоединились в том числе и сотрудники национального парка.

В итоге их удалось найти около скал в районе Кхао Сай Кху. Россияне были живы и почти не пострадали: один из туристов повредил ногу, но в целом оба отделались лишь царапинами. Горе-путешественников вывезли из джунглей и на всякий случай доставили в больницу, уточнил Рананан.