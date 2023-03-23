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23 марта, 07:37

Российские туристы потерялись в джунглях Таиланда и провели в дикой природе два дня

Полиция Таиланда спасла россиян, которые два дня провели в диких джунглях

Полиция тайского Пхукета нашла двух россиян, которые заблудились и провели в диких джунглях целых два дня, передаёт Phuket News.

Туристы сбились с пути во время прогулки. Они бродили по пляжу Най-Янг и решили продолжить путешествие в джунгли на юг в район Као Сай Кху в национальном парке Сиринат. Обратную дорогу им найти уже не удалось. К счастью, о пропаже россиян стало быстро известно. Об этом сообщил директор национального парка Сиринат Сорасак Рананан, после чего был созвал поисково-спасательный отряд, к которому присоединились в том числе и сотрудники национального парка.

В итоге их удалось найти около скал в районе Кхао Сай Кху. Россияне были живы и почти не пострадали: один из туристов повредил ногу, но в целом оба отделались лишь царапинами. Горе-путешественников вывезли из джунглей и на всякий случай доставили в больницу, уточнил Рананан.

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Кстати, в Таиланде начали проводить облавы на туристов. Как рассказывал Лайф, первым уловом тайских правоохранителей стал гражданин России с визой, которая оказалась просрочена на 993 дня (2 года и 9 месяцев).

Обложка ©

shutterstock

Николь Вербер
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