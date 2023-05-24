Спасатели нашли белорусских альпинистов, пропавших на Эльбрусе

Шестерых белорусских альпинистов, пропавших на Эльбрусе, нашли живыми, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, путешественники были обнаружены на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг.

Кадры поисково-спасательной операции на Эльбрусе. Видео © Telegram / МЧС России

"Угрозы жизни людям нет. Поисковые работы длились 36 часов в сложном горном рельефе", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты подготавливаются к спуску спасённых туристов с горы.