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24 мая, 15:25

Спасатели нашли белорусских альпинистов, пропавших на Эльбрусе

Шестерых белорусских альпинистов, пропавших на Эльбрусе, нашли живыми, сообщает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, путешественники были обнаружены на высоте 3800 метров под вершиной горы Утюг.

Кадры поисково-спасательной операции на Эльбрусе. Видео © Telegram / МЧС России

"Угрозы жизни людям нет. Поисковые работы длились 36 часов в сложном горном рельефе", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты подготавливаются к спуску спасённых туристов с горы.

В Приморье искали пропавшего туриста, который нашёлся в очень неожиданном месте

В Приморье искали пропавшего туриста, который нашёлся в очень неожиданном месте

Накануне, 23 мая, стало известно, что шесть альпинистов из Белоруссии пропали на западном склоне Эльбруса. Для их поиска в общей сложности было привлечено более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотник и вертолёт Ми-8.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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