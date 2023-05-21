Один альпинист погиб и двое пропали в "зоне смерти" Эвереста
Австралийский альпинист Кеннисон погиб при спуске с Эвереста
Джейсон Бернард Кеннисон, альпинист из Австралии, погиб при спуске с горы Эверест (Джомолунгма), ещё двое неназванных альпинистов в настоящий момент числятся пропавшими без вести. Об этом рассказали в непальском издании The Himalayan, информацию подтвердил организатор экспедиции — компания Asian Trekking.
Трагедия произошла на "балконе", или "зоне смерти", — так называют скальный уступ на отметке выше восьми тысяч метров. Гибель австралийца стала десятой на Эвересте за эту весну.
"Управляющий директор Asia Trekking Дава Стивен Шерпа заявил, что сорокалетний Джейсон Бернард Кеннисон из Австралии скончался при возвращении с вершины 19 мая", — пишет The Himalayan.
Также Шерпа рассказал изданию, что Кеннисон начал вести себя не вполне адекватно ещё во время спуска с южной вершины горы и гиды отвели его в район "балкона". У группы кончался кислород, а принести новый с четвёртой стоянки ниже по тропе не представлялось возможным из-за исключительно мощного ветра. Единственным вариантом для группы был спуск до четвёртой стоянки, но австралиец, по утверждению Дава Шерпы, отказался продолжать путь вместе с гидами и остался на "балконе", где и погиб. Его тело всё ещё находится там. Управляющий директор Asia Trekking подчеркнул, что оба гида смогли добраться до стоянки с припасами без риска для своей жизни.
Альпинизм ввиду понятных причин сопряжён с большими рисками для жизни, пребывание на больших высотах всегда может обернуться трагедией. Но иногда происходят и по-настоящему чудесные случаи, как, например, у промышленного альпиниста из Москвы, о котором Лайф рассказывал раньше.
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