Один альпинист погиб и двое пропали в "зоне смерти" Эвереста

Также Шерпа рассказал изданию, что Кеннисон начал вести себя не вполне адекватно ещё во время спуска с южной вершины горы и гиды отвели его в район "балкона". У группы кончался кислород, а принести новый с четвёртой стоянки ниже по тропе не представлялось возможным из-за исключительно мощного ветра. Единственным вариантом для группы был спуск до четвёртой стоянки, но австралиец, по утверждению Дава Шерпы, отказался продолжать путь вместе с гидами и остался на "балконе", где и погиб. Его тело всё ещё находится там. Управляющий директор Asia Trekking подчеркнул, что оба гида смогли добраться до стоянки с припасами без риска для своей жизни.