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17 мая, 07:16

Альпинист упал с высотки в "Москве-Сити", пролетел 40 метров и чудом выжил

Промышленный альпинист сорвался с 10-го этажа высотного здания в "Москве-Сити" во время мытья окон, но удачно приземлился и выжил. Об этом пишет SHOT.

20-летний мужчина чистил окна на 65-этажной башне "Санкт-Петербург". На уровне десятого этажа у него порвался страховочный трос. Альпинист упал на козырёк второго этажа. Его госпитализировали с травмами шеи, головы и ног. Причины ЧП выясняются.

Лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в московской высотке

Лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в московской высотке

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошло обрушение перекрытий в старинном здании Торгового дома Г.И. Хаджи-Консты в Черкасском переулке. В результате один человек погиб, другой пострадал.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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