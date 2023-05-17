Альпинист упал с высотки в "Москве-Сити", пролетел 40 метров и чудом выжил

Промышленный альпинист сорвался с 10-го этажа высотного здания в "Москве-Сити" во время мытья окон, но удачно приземлился и выжил. Об этом пишет SHOT.

20-летний мужчина чистил окна на 65-этажной башне "Санкт-Петербург". На уровне десятого этажа у него порвался страховочный трос. Альпинист упал на козырёк второго этажа. Его госпитализировали с травмами шеи, головы и ног. Причины ЧП выясняются.