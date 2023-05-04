Лифт с подростком сорвался с 11-го этажа в московской высотке

Лифт с 16-летним парнем сорвался в шахту в одной из многоэтажек на 6-й улице Верхние Поля в районе Марьино. По данным SHOT, кабина неожиданно начала стремительно падать с 11-го этажа.

К счастью, в районе шестого этажа лифт удалось остановить. У юного пассажира подозрение на перелом большой берцовой кости и сильный шок. Парень госпитализирован, а на месте ЧП работают экстренные службы.